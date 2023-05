Das „Fest der Sinne“ findet Anfang Juni vor der Kulisse von Schloss Clemenswerth in Sögel statt. Foto: Eckhardt Albrecht up-down up-down Mit TV-Gärtner Matthias Schuh „Fest der Sinne“ im Juni auf Schloss Clemenswerth in Sögel Von Britta Kothe | 16.05.2023, 08:45 Uhr

Die Event-Saison beginnt am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel in diesem Jahr im Juni mit dem 9. „Fest der Sinne“. Das erwartet Besucher auf dem Garten- und Kunsthandwerkermarkt.