An der Kolpingstraße in Sögel ist ein Feuer ausgebrochen. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Einsatz am Dienstagabend Zimmerbrand in Sögeler Mehrfamilienhaus: Feuerwehr vor Ort Von Christopher Bredow | 27.12.2022, 20:06 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Sögel ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort.