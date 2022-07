Busemann war die Rührung anzumerken: „Ich möchte Ihnen die Geschichte meiner Eltern erzählen.“ Denn: „Ich bin nicht nur ein Emsländer, sondern gewissermaßen auch ein Kind der Kreisverwaltung.“ Der Vater, Jahrgang 1918 und gebürtiger Dörpener, hatte das Gymnasium in Papenburg verlassen müssen, weil die Eltern das Schulgeld nicht aufbringen konnten. Nach Lehre, Krieg und Gefangenschaft fand er eine Anstellung im damaligen Landratsamt in Aschendorf. Busemanns Mutter, eine strenggläubige Katholikin, fand nach Schwierigkeiten mit den Nationalsozialisten als Sekretärin des Landrats ebenfalls eine Beschäftigung in der Kreisverwaltung. Die beiden lernten sich kennen, lieben und heirateten schließlich.