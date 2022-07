Betroffen davon ist auch der Standort Sögel der Malschule Tricolor in der Bernhardschule. Die Malschule im Loruper Rathaus dagegen wird auf privater Basis vorerst weiterbetrieben. Rund 70 der insgesamt 90 Mitglieder des Kunstkreises besuchen in Sögel und Lorup Kurse. Vor allem sind es Kinder und Jugendliche, die an die verschiedenen Maltechniken herangeführt werden. Während in Sögel etwa 50 Teilnehmer unterrichtet werden, sind es in Lorup rund 20. Dort wird ab dem 1. Oktober der Hauptdozent des Kunstkreises, Diplom-Kunstlehrer Robert Glanz, weiter in Eigenregie Kurse geben.

In Sögel dagegen stehen laut dem Ehepaar Kupfer die „guten Räume“ in der Bernhardschule nicht für eine privat betriebene Malschule zur Verfügung. „Da gab es eine schroffe Absage“, erinnert sich Karl-Heinz Kupfer. Gemeindedirektor Günter Wigbers erklärte dazu auf Anfrage, dass die Gemeinde grundsätzlich keine steuerfinanzierten Räume für private Zwecke zur Verfügung stelle.

Kunstlehrer Glanz ist nun auf der Suche nach geeigneten Räumen, um in Sögel doch weiter unterrichten zu können. Er sucht nun nach einer Bleibe für die Malschule, die nicht mehr als 300 Euro Miete kosten darf. „Dann wäre es machbar.“

Unterdessen beginnt der Verkauf des Inventars in der Bernhardschule. Im Oktober können hier an jedem Freitag in der Zeit von 18 bis 20 Uhr Interessierte allerhand Material wie Staffeleien, Bilderahmen und Tische erstehen.

Was passiert mit dem Vereinsvermögen? Das erhält der Lingener Verein project: help, der Hilfsprojekte in Südafrika unterstützt. Zwischen 10000 und 15000 Euro werden es wohl sein, die an project: help überwiesen werden. Laut Karl-Heinz und Angelika Kupfer erfüllt dieser Verein, dessen Präsidenten Michael Greis sie schon seit Langem persönlich kennen, die Voraussetzung, dass das Geld in voller Höhe in den Hilfsprojekten für Kinder und Jugendliche ankommt.