Archivfoto: Lambert Brand Rechte und Pflichten Alte Villa in Sögel: Was Denkmalschutz für Gebäude und Eigentümer bedeutet Von Kristina Roispich | 19.01.2023, 10:37 Uhr

Der Verfall der alten Villa am Sögeler Marktplatz wird sowohl im Ort als auch in den sozialen Netzwerken rege diskutiert. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Frage nach dem Denkmalschutz. Wir klären auf, welche Rechte und Pflichten ein Eigentümer in so einem Fall hat.