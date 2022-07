Die Gründung des Heimatvereins im Jahr 1988 war eine Reaktion auf die rasante Entwicklung und Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes und des damit verbundenen Wandels von Lebensart und -form in der Gemeinde. „Viele Dinge, die uns selbst noch sehr präsent waren, musste man der jüngeren Generation erst mühsam erklären“, erinnert sich der Vorsitzende Wilhelm Wigbers. Um die Kultur der Vorfahren in all ihrer Vielfalt so anschaulich wie möglich für die Nachkommen zu erhalten, wurde nicht nur der Heimatverein unter der Leitung des damaligen Vereinschefs Hermann Olges aus der Taufe gehoben, sondern auch der Bau eines Heimathauses geplant.

Die „gute Stube“ der Heimatfreunde, die 1992 durch den maßgeblich am Zustandekommen des Baus beteiligten Pater Matthäus Bergmann eingeweiht wurde, hatte ursprünglich nicht in Werpeloh gestanden. Die Ständer des Hauptgebäudes entstammen einer alten Fachwerkscheune aus Lahn, die Steine aus einer stillgelegten Ziegelei in Jemgum und das angebaute Backhaus war einst ein Spieker in Lahn. Die Fertigstellung des Gebäudes, das heute auch ein beliebter Treffpunkt anderer Gruppen und Vereine ist, ist dem Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer zu verdanken, sagt Bernhard Masbaum, der seit der Gründung des Vereins Mitglied des Vorstandes ist.

Zu den vielfältigen Aufgaben des Vereins zählt nicht nur der Erhalt der plattdeutschen Sprache und des überlieferten Brauchtums . Mit unterschiedlichen Aktivitäten darunter Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes, informative Rad- und Wandertouren, das Basteln von Tunscheren, Preisdoppelkopf, die Mitgestaltung örtlicher Feste und Ferienpassangebote bereichern die Heimatfreunde seit nunmehr 25 Jahren das Leben der Dorfgemeinschaft. „Ich wünsche mir, dass die jüngere Generation erkennt, dass Heimatarbeit nicht etwas ist, das nur mit dem Bewahren der Vergangenheit zu tun hat, sondern auch sehr viel mit der Gestaltung ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft“, so Wilhelm Wigbers.

Den Auftakt der Feierlichkeiten zum Vereinsjubiläum bildet ein Kommersabend am Samstag um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Für gute Stimmung wird hier unter anderem Referent Heinrich Siefer, Dozent an der Katholischen Akademie Stapelfeld, sorgen. Er will in seinem Vortrag zeigen, dass Plattdeutsch keineswegs platt ist. Als weitere Garanten für gute Unterhaltung stehen ein Theaterstück der Werpeloher Grundschüler sowie Auftritte des Musikvereins und der Theatergruppe auf dem Programm.

Am Sonntag beginnen die Festivitäten um 14 Uhr mit einer plattdeutschen Andacht mit Diakon Burkhard Becker. In der Ausstellung „Use olde Werpel“ wirft Heinz Korte anhand alter Fotos einen Blick auf die Entwicklung des Ortes. Für alle kleinen Gäste hält die örtliche Landjugend Spiele und Aktionen bereit.