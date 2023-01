Ulla Schmees übergibt die Nähnadel an ihre Tochter Beate Hanekamp. Foto: Ingrid Cloppenburg up-down up-down Ulla Schmees nähte auch Hamburger Urgestein des Sögeler Karnevals übergibt an die nächste Generation Von Ingrid Cloppenburg | 09.01.2023, 16:07 Uhr

60 Jahre hat Ulla Schmees den Karneval in Sögel begleitet. „Auf der Bühne, unter der Bühne, hinter der Bühne und vor der Bühne“, so bezeichnet sie ihre Zuständigkeiten. Nun will sie die Aufgaben an die nächste Generation weitergeben.