Kurz vor der Kreuzung von Am Markt und Clemens-August-Straße in Sögel wurde der Vierjährige von einem Auto angefahren. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Auto stößt mit Kind zusammen Vierjähriger Junge bei Unfall in Sögel schwer verletzt Von Philip Jesse | 19.06.2023, 10:35 Uhr

Am Sonntagnachmittag wurde ein kleiner Junge bei einem Verkehrsunfall in der Clemens-August-Straße in Sögel schwer verletzt. Er war plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen und stieß mit einem Auto zusammen.