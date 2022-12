Unbekannte haben versucht, in ein Lebensmittelgeschäft einzubrechen. Foto: picture alliance/dpa/Illustration up-down up-down 800 Euro Schaden angerichtet Unbekannte versuchen in Laden in Spahnharrenstätte einzubrechen Von Julia Mausch | 30.12.2022, 10:46 Uhr

Ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Spahnharrenstätte ist gescheitert. Die Täter richteten dennoch einen Schaden von mehr als 800 Euro an.