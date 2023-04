Glück im Unglück hatte ein Pkw, der von dem umstürzenden Baum gestreift wurde. Alle drei Insassen des Pkw blieben unverletzt. Foto: SG Sögel/Feuerwehr up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Umgestürzter Baum streift in Werpeloh ein vorbeifahrendes Auto Von Daniel Gonzalez-Tepper | 23.04.2023, 15:43 Uhr

Aufgrund stürmischer Windböen ist am Freitagnachmittag in Werpeloh ein Baum umgestürzt. Glück im Unglück hatten drei Insassen eines Autos, das zu dem Zeitpunkt an dem Baum vorbeifuhr.