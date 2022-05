Zu einem Großeinsatz sind am Samstagnachmittag alle Feuerwehren der Samtgemeinde Sögel zu einem Waldstück am Hellweg in Spahnharrenstätte ausgerückt: Es war aber eine seit Längerem angesetzte Übung, die die rund 100 eingesetzten Einsatzkräfte erfolgreich meisterten.

FOTO: SG Sögel/Feuerwehr