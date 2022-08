Etwa 600 Menschen besuchten die Veranstaltung „Traumpirsch - Masquerade“ auf dem Schloss Clemenswerth in Sögel. Foto: Insa Pölking up-down up-down Zweite Auflage am heutigen Samstag Traumpirsch in Sögel schickt 600 Besucher auf mystische Zeitreise Von Insa Pölking | 27.08.2022, 13:24 Uhr

Mit unzähligen Lichtern, Maskenspielen und Vorführungen sind die Besucher der Veranstaltung „Traumpirsch – Masquerade“ auf Schloss Clemenswerth in Sögel in das 18. Jahrhundert eingetaucht. Etwa 600 Besucher ließen sich auf die Zeitreise in die Barockepoche ein.