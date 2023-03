Am Schlachthof Weidemark in Sögel sind aktuell 800 Mitarbeiter beschäftigt. Archivfoto: Christian Belling up-down up-down Exportstopp trifft Fleischkonzern Tönnies entlässt Mitarbeiter - auch am Schlachthof in Sögel? Von Christian Belling | 15.03.2023, 14:29 Uhr

Der Importstopp vieler asiatischer Länder für Fleisch aus Deutschland wegen der Afrikanischen Schweinepest hat Auswirkungen auf den Fleischkonzern Tönnies. Am Standort Weißenfels in Sachsen-Anhalt müssen 140 Mitarbeiter gehen. Droht am Schlachthof Weidemark in Sögel ein ähnliches Szenario?