Auf einem Feld ist ein Rundballen in Brand geraten. Foto: SG Sögel/Feuerwehr Feuerwehr im Einsatz Strohballen in Brand und Baum auf Straße in Berßen und Stavern Von Kristina Roispich | 31.01.2023, 11:06 Uhr

Nach dem Einsatz beim schweren Verkehrsunfall am Samstag in Sögel musste die Feuerwehr Berßen am Sonntag und Montag erneut ausrücken.