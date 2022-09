Den Brand in einem Pferdestall in der Straße Veen konnte die Freiwillige Feuerwehr Spahnharrenstätte löschen. Foto: SG Sögel/ Feuerwehr up-down up-down Tiere bleiben unversehrt Spahnharrenstätte: Stroh in Pferdestall fängt Feuer Von Anna Niere | 06.09.2022, 18:50 Uhr

Zu einem Einsatz in einem Pferdestall wurde die Feuerwehr in Spahnharrenstätte am Dienstag gerufen. Stroh hatte Feuer gefangen. Ein Übergreifen des Feuers auf den Stall mit den Tieren konnte verhindert werden.