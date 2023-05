Zum Vatertag ziehen in jedem Jahr eine Vielzahl von Gruppen mit Bollerwagen durch die Gegend. Im Emsland ist unter der Weg zum Schützenfest in Spahnharrenstätte beliebt dafür. Symbolfoto: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Vatertagstour im Emsland Spahnharrenstätte: Gruppen drängen am Vatertag zum Schützenfest Von Max Brägelmann | 19.05.2023, 16:35 Uhr

Nachdem die Polizei bereits Ende der vergangenen Woche angekündigt hatte, am Vatertag verstärkt Kontrollen an beliebten Treffpunkten durchzuführen, kamen in Spahnharrenstätte wieder viele Feierwillige zusammen. Doch die Polizei sah „geordnete“ Verhältnisse in diesem Jahr.