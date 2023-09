Verfolgung in Spahnharrenstätte Mit Haftbefehl gesuchte Frau von Betreuern einer Fußballmannschaft gestoppt Von Sebastian Jaspers | 25.09.2023, 11:30 Uhr Dank des beherzten Eingreifens zweier Betreuer einer Fußballmannschaft konnte eine mit Haftbefehl gesuchte Frau festgenommen werden. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down

Am Freitag gegen 17.30 Uhr kam es in Spahnharrenstätte in der Samtgemeinde Sögel zu einer Verfolgung einer mit Haftbefehl gesuchten Frau. Dabei griffen zwei Betreuer einer Fußballmannschaft beherzt ein und verhinderten Schlimmeres.