Der Kreuzungsbereich Sigiltrastraße/Spahner Straße (K124) in Sögel darf getrost als viel befahren bezeichnet werden. Auch viele Schüler sind morgens und mittags hier unterwegs. Bauarbeiten in diesem Bereich betreffen entsprechend viele Verkehrsteilnehmer. Überrascht zeigten sich am Dienstagabend zu Beginn der Ratssitzung gleichermaßen Zuschauer wie Ratsmitglieder über die kurz zuvor eingerichtete Baustelle.

Schutzrohrleitung wird verlegt

Von der Verwaltung wurde mitgeteilt, dass es sich dabei nicht um eine Baustelle der Gemeinde handelt. Der Hintergrund der Arbeiten ist im Rathaus aber bekannt: Wegen der Verlegung einer Schutzrohrleitung ist für die kommenden zweieinhalb Wochen die Einrichtung einer mobilen Ampelanlage in Höhe Sigiltrastraße/Spahner Straße notwendig geworden.

Fußgänger können per Druckknopf die Ampel betätigen.

Aufgrund der Arbeiten wurde eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn sowie eine Vollsperrung des Geh- und Radweges vorgenommen. Die Umleitung ist ausgeschildert. Fußgänger können per Druckknopf die Ampel betätigen.