Wie die vier Kommunen am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung ankündigten, soll in den kommenden Wochen in den Ratsgremien über eine entsprechende Kooperation beraten werden. Den Auftakt bildet am Montag, 27. Februar, eine Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Samtgemeinde Lathen. Die Sitzung im Rathaus beginnt um 15.45 Uhr.