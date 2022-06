„Wir freuen uns, mit Herrn Kammeyer eine Kraft mit überragenden fachlichen Qualifikationen ins Emsland geholt zu haben“, so Michael Koop, Präsident des Kreissportbundes Emsland. Der studierte Sportwissenschaftler von der Uni Bielefeld war zuvor Leiter des Sportzentrums beim SC Melle 03 und war mehrere Jahre beim Niedersächsischen Turnerbund in der Aus- und Fortbildung von Übungsleitern tätig.

Eine berufsbegleitende Ausbildung zum Berater in Entwicklungsprozessen in Sportvereinen vom Landessportbund Niedersachsen wird er noch in diesem Jahr gemeinsam mit einer weiteren KSB-Mitarbeiterin abschließen. Der KSB unterstreicht damit nach eigenen Angaben sein Ziel, Vereine in der Zukunft noch zielgenauer und individueller zu beraten.