Garage in Sögel abgebrannt 10.03.2010, 10:53 Uhr

Völlig ausgebrannt ist am Dienstagnachmittag in Sögel eine Garage an der Johann-Evangelist-Holzer-Straße. Unter Atemschutz gelang es der Freiwilligen Feuerwehr Sögel, ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern und den Brand zu löschen.