Die mehr als 100 Beschäftigten der Fleischuntersuchungsstelle begutachten die Schweine im Sögeler Schlachthof von der Anlieferung bis zur Freigabe. Archivfoto: Christian Belling up-down up-down Weniger Schlachtungen bei Weidemark Stunden gekürzt: Fleischbeschauer in Sögel in Sorge um ihren Arbeitsplatz Von Christian Belling | 05.05.2023, 15:38 Uhr

Am Schlachthof Weidemark in Sögel werden nur noch halb so viele Schweine geschlachtet, wie noch vor der Corona-Pandemie. Die Beschäftigten der Fleischuntersuchungsstelle haben weniger zu tun. Sie befürchten den Verlust des Arbeitsplatzes - und rufen zu einer Demo auf.