Die Verbindung der niederländischen Familie, die in Voorburg bei Den Haag beheimatet ist, nach Sögel habe eine ,,nicht alltägliche Vorgeschichte", wusste Bernd Sauerbrey vom Fremdenverkehrsamt zu berichten. Die Großmutter von Nicolas Macinroy trug den Mädchennamen Brunefort. Deren Familie stammte aus dem ehemaligen Kirchspiel Sögel und wanderte von dort am Ende des 18. Jahrhunderts nach Groningen aus. Wegen dieser familiengeschichtlichen Beziehung habe Nicolas Macinroy erstmals im Jahr 1967 einen Abstecher auf den Hüümmling gemacht. Der damals 27-jährige Niederländer zeigte sich von Sögel so angetan, dass er einige Tage hier verweilte.

Der Hümmling sei ihm in guter Erinnerung geblieben, so dass er im Jahr 1989 seiner Frau vorschlug, einen kurzen Urlaub in Sögel zu verbringen, erzählte Nicolas Macinroy. ,,Uns hat die gemütliche Atmosphäre, die reizvolle Landschaft und die erholsame Ruhe auf Anhieb gefallen", sagte Caroline Macinroy, die in Den Haag als Ministerialbeamtin tätig ist. Man empfinde Sögel inzwischen bereits als ,,zweites Zuhause", pflichtete ihre Mann, inzwischen Ministerialbeamter im Ruhestand bei.

Die Familie Macinroy wohnt bei ihrem Urlaub auf dem Hümmling meistens in einem Haus im Sögeler Ferienhausgebiet. Von dort würden Ausflüge in die nähere Umgebung aber ebenfalls nach Osnabrück, Münster oder Cloppenburg unternommen. Neben Badefreuden und erholsamer Entspannung besichtige man Museen und Kirchen. Für die Kinder stehe das Reiten an erster Stelle im Ferienprogramm.

Zur Sache: Wohnungen im Ferienhausgebiet

Sögel (kd)Das Ferienhausgebiet in Sögel wurde Ende der 80er Jahre von der Kommune geplant. Die ersten Häuser entstanden Anfang der 90er Jahre. 28 Wohneinheiten umfasste der erste Bauabschnitt. Die wachsende Nachfrage nach einem Urlaub in Sögel verbunden ebenfalls mit einer guten Belegung des Ferienhausgebietes führte in den Jahren zwischen 1996 bis 1998 zur Errichtung von weiteren zwölf Häusern. Arrondiert wurde die Urlaubssiedlung zwischenzeitlich durch Dorfplatz, Kinderspielplatz, Bolz- und Beachvolleyballfeld. Angeboten würden für die Gäste ferner gemeinsame Aktionen wie Grillabende, gemütliche Begegnungen, Führungen und Radtouren, zeigte Bernd Sauerbrey vom Sögeler Fremdenverkehrsamt auf. Bei einer Belegung der Häuser mit durchschnittlich 150 Tagen könne man von einer ausgesprochen guten Auslastung sprechen. So klangen denn auch verschiedentlich in den Ratsgremien Überlegungen über einen möglichen dritten Bauabschnitt beim Ferienhausgebiet an. Die Voraussetzungen dafür sind vorhanden, verfügt die Kommune doch bereits über entsprechende Erweiterungsflächen. Informationen zum Ferienhausgebiet Sögel beim Fremdenverkehrsamt unter den Rufnummern: 05952/20627 oder 0173/9528500.