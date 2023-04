Vermutlich mehrere Stunden haben die Täter am vergangenen Wochenende gebraucht, um ihre Beute in dem Waldstück bei Börger auf drei Lkw zu verladen. Symbolfoto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down 10.000 Euro Schaden Unbekannte stehlen drei Lkw-Ladungen Holz im Wald bei Börger Von Jana Probst | 07.04.2023, 09:38 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurden in einem Waldstück bei Börger in der Samtgemeinde Sögel große Mengen Holz gestohlen. Die Täter müssen mehrere Stunden gebraucht haben, um die drei Lkw-Ladungen abzutransportieren.