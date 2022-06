Daraus ist bereits so manches Projekt bezuschusst worden. „50 Prozent auf Netto gibt es für öffentliche Antragsteller“, nennt Deitermann die übliche Zuschusshöhe. Davon haben im vergangenen Jahr die Gemeinden Werlte und Esterwegen profitiert, die Wohnmobilstellplätze errichtet haben, sowie die Gemeinde Lorup, in der hinter dem Rathaus ein aufwendig gestalteter Bauerngarten angelegt worden ist, und die Gemeinde Hüven, in der das Kirchenumfeld eine Schönheitskur erfahren hat.

„Insgesamt sind in den vergangenen drei Jahren rund 760000 Euro an Fördermitteln durch die Lokale Aktionsgruppe ausgereicht worden“, nennt Deitermann die Höhe der Förderung, die dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) entstammt. Wieso für Landwirtschaft? Die unter dem Schlagwort „Gemeinsame Agrarpolitik“ (GAP) stattfindende Landwirtschaftspolitik in der EU hat mehrere Säulen. Eine davon ist die Entwicklung des ländlichen Raums, die sogenannte „zweite Säule“, die aus dem ELER gefördert wird. Einer deren Schwerpunkte ist das sogenannte Leader-Konzept, das eine interkommunale Zusammenarbeit wie etwa die der drei Hümmling-Samtgemeinden unterstützt.

Regionalmanager Deitermann ist mit dem Verlauf auf dem Hümmling zufrieden. „Hier wurden von Anfang an Projekte angeschoben. Es ist schon viel erreicht worden“, blickt Deitermann zurück, der seit rund eineinhalb Jahren hauptberuflich als Regionalmanager für die LAG Hümmling tätig ist. Mithin habe die Lokale Aktionsgruppe, bestehend aus Vertretern der drei Samtgemeinden, mit ihren Beschlüssen 16 Bewilligungen für Projekte erreicht. Insgesamt wurden 31 Beschlüsse gefasst, da auch nicht förderfähige Vorhaben wie etwa die Hümmlinger Ausbildungsbörse und der Hümmlinger Ferienpass von diesem Gremium als gemeindeübergreifende Projekte befürwortet wurden.

Was das Leuchtturmprojekt „Hümmlinger Pilgerweg“ als bislang aufwendigste Maßnahme angeht, bilanziert Deitermann eine „starke Nachfrage“ dieses touristischen Angebots. „Es ist das richtige Projekt entdeckt und entwickelt worden.“

Im abgelaufenen Jahr ist auch das erste gemeinsame Projekt mit einer anderen LAG, der LAG Moor ohne Grenzen, verwirklicht worden. Laut Deitermann sind unter Federführung der Gemeinde Esterwegen in Twist, Werlte und Esterwegen Wohnmobilstellplätze geschaffen worden. Aktuell beschäftigt sich eine Kooperation mit der LAG Hasetal unter Federführung der Samtgemeinde Werlte mit der Optimierung des Radwanderwegenetzes der Hümmling-Routen und dessen Beschilderung.

Deitermann, dessen Vertrag erst vor Kurzem bis 2014 verlängert worden ist, sieht unterdessen viel Potenzial bei den Heimatvereinen des Hümmlings, die sich in einem gemeinsamen Arbeitskreis austauschen. Doch wenn es darum geht, dass ein „privater Antragsteller“, beispielsweise ein Verein, in den Genuss von EU-Geldern kommen will, wird es schwerer. „Die müssen nachweisen, dass weitere Förderung eingeworben wurde, und bevor das Geld fließt, muss die Maßnahme vorfinanziert werden“, so der Regionalmanager, der darin einen Kritikpunkt sieht. Zwar müssten auch öffentliche Antragsteller ihre Projekte vorfinanzieren, die verfügten aber über die dafür notwendigen finanziellen Spielräume. Bislang habe noch kein Verein des Hümmlings auf diesem Weg ein Projekt umgesetzt. Für dieses Jahr ist aber das erste Projekt dieser Art gemeinsam mit dem Heimatverein Esterwegen vorgesehen.