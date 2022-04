„Trotz rückläufiger Schülerzahlen um etwa 15000 pro Jahr und trotz 2000 zusätzlicher Lehrerstellen in Niedersachsen wird es in den ländlichen Regionen zusehends schwieriger, offene Stellen zu besetzen. Die Zahl der Lehramtsstudenten korrespondiert vor dem Hintergrund der absehbaren Pensionierungswelle nicht annähernd mit dem Bedarf in den kommenden Jahren“, sagte Wigbers. Ländliche Regionen seien bei den Bewerbern ohnehin nicht hoch im Kurs. Nach Wigbers’ Ansicht müsse die Politik bedenken, „dass es nicht nur innerhalb von Niedersachsen einen Wettbewerb um Lehrer gebe, sondern auch unter den Bundesländern und letztlich auch mit der Privatwirtschaft.“ Derzeit seien bundesweit mehr als 170000 Stellen für hoch qualifizierte Arbeitskräfte unbesetzt. „Weil wir das wissen, müssen wir etwas tun, um die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten.“