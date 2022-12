Von innen und außen wurde das Feuer in dem alten Bahnhofsgebäude, aus dem schwarzer Rauch aufstieg, bekämpft. Foto: SG Sögel/Feuerwehr up-down up-down Brandstiftung möglich Altes Bahnhofsgebäude in Sögel steht erneut in Brand Von Anna Niere | 21.12.2022, 15:53 Uhr

Wieder einmal hat es im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Sögel am Mittwochmittag gebrannt. Nicht zum ersten Mal hat Müll in der Lagerhalle Feuer gefangen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und schließt Brandstiftung nicht aus.