Der Baum muss weg: Der 90-jährige Sögeler Theo Gerdes hat Befall mit Rotfäule festgestellt. FOTO: Lambert Brand Seit 65 Jahren Forstarbeiter Täglich ab in den Wald: Theo Gerdes (90) kennt in Sögel jeden Busch Von Lambert Brand | 05.04.2022, 05:45 Uhr

An fünf Tagen in der Woche ist es ein gewohntes Bild in Sögel: Der 90-jährige Theo Gerdes fährt in den Wald, um durchzuforsten oder Sturmschäden zu beseitigen.