Diese hatten teilweise weite Wege auf sich genommen. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die Emslandfohlenschau gemeinsam von den Pferdezuchtverbänden Aschendorf-Hümmling, Lingen und Meppen organisiert.

Vorgeführt wurden 43 Fohlen mit Dressur- oder Springabstammung. Für die Bewertung waren verschiedene Kriterien wie Typ, Rasse, Kopf, Sattellage und der Bewegungsablauf maßgeblich. Bei den dressurbetonten Fohlen vereinte das Hengstfohlen von Don Crusador –Brentano II aus der Zucht von Gerhard Rolfes aus Spahnharrenstätte diese Elemente am überzeugendsten. Für Richter Heinrich Behrmann aus Dörverden machte bei dem Siegerfohlen vor allem der perfekte Bewegungsablauf den entscheidenden Unterschied zu den anderen Teilnehmern aus.

Bei den springbetonten Fohlen gab es gleich zwei Sieger: Das Hengstfohlen von Chacco Gold – Capilano (Holst) aus der Zucht von Heinz-Dieter Blumhoff aus Hasselbrock und das Stutfohlen von Light On (Old) – Graf Top aus der Zucht von Alfred Jansen aus Spahnharrenstätte. Für die Fohlen aus dem Hannoveraner-Springpferdeprogramm, das der Hannoveraner-Verband gesondert fördert, wurde eine Sonderschau durchgeführt. Das Stutfohlen von Quaid – El Bundy von Züchterin Melanie Lehfer aus Telgte siegte in dieser Sonderklasse.