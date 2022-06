Die Pro-Kopf-Verschuldung in Belm wird Ende 2013 exakt 1233,99 Euro betragen. FOTO: dpa SG-Rat berät Etat 2013 Samtgemeinde Sögel veranschlagt 3,3 Millionen Euro für Investitionen Von Klaus Dieckmann | 04.03.2013, 17:50 Uhr

Die Verabschiedung des Haushalts für das laufende Jahr steht im Mittelpunkt einer Sitzung des Rates der Gemeinde Sögel am Mittwoch, 6. März. Die Zusammenkunft des Kommunalparlaments beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Der Etatentwurf weist für den Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Resultat in Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 12,4 Millionen Euro auf.