Insgesamt fielen in dem Turnier mit 32 Mannschaften und 55 Begegnungen 149 Tore. Wanderpokalgewinner „Blau-Weiß III“ hatte in der Gruppe SG Walchum-Hasselbrock, Sigiltra Sögel II und SV Hilkenbrook jeweils mit 6:0 besiegt. Im Viertelfinale behaupteten sich die Kicker mit 4:0 gegen SV Viktoria Ahlen-Steinbild, den Sieger der Gruppe II. Beim 2:0 im Halbfinale gegen Grün-Weiß Spahnharrenstätte wurde bereits in den ersten Spielminuten deutlich, wer Herr im Hause war. Die Hümmlinger standen zuvor in ihrer Gruppe mit dem TuS Aschendorf punktgleich an der Spitze, gewannen den Acht-Meter-Entscheid 4:3 und warfen damit den Pokalverteidiger aus dem Wettbewerb.