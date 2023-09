Wie aus der Erstmitteilung der Polizei hervorgeht, sind am Mittwoch um 15.20 Uhr zwei Fahrzeuge aus bislang unbekannter Ursache auf der Straße in Börger zusammengeprallt. In den ersten Informationen der Polizei hieß es, dass die Insassen bei dem Unfall schwer verletzt wurden.

Menschen bei Unfall leicht verletzt

Mittlerweile steht fest, die Betroffenen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungsdienst war vor Ort, ein Abschleppunternehmen musste nicht beauftragt werden. Die Fahrzeuge wurden in Eigenregie abgeschleppt. Laut Aussage eines Sprechers der Polizei Papenburg ist die Breddenberger Straße mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben.