In Sögel befindet sich der größte Schweineschlachthof Norddeutschlands. FOTO: Christian Belling (Archiv) up-down up-down Tönnies bezieht Stellung Weidemark in Sögel schlachtet keine Schweine aus ASP-Sperrzone Von Christian Belling | 19.08.2022, 06:33 Uhr

Warum werden am Schlachthof Weidemark in Sögel nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Emsbüren keine Tiere aus der Sperrzone geschlachtet? Das Unternehmen bezieht Stellung.