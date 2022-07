Der Kreissportbund hat in den vergangenen Jahren viel dafür getan, dass die Mitgliedszahlen trotz des demografischen Wandels konstant bleiben, und hat immer wieder versucht, neue Zielgruppe anzusprechen. So bleiben weiterhin mehr als ein Drittel aller Emsländer in Sportvereinen organisiert (2010: 36,38 Prozent). „Da ist aber noch Potenzial“, betont Günter Klene.

In den vergangenen Jahren lag das Hauptaugenmerk darauf, Mädchen und Frauen für den Vereinssport zu begeistern. Eine weitere Zielgruppe war die Generation „50+“. Auf beiden Feldern kann der KSB Erfolge verbuchen. Denn während die Gesamtzahl der Mitglieder im Vorjahr leicht zurückging, ist die Anzahl der weiblichen Mitglieder um 0,32 Prozent gestiegen. Und während bei den Jugendlichen ein Teilnehmerrückgang zu verzeichnen ist, stieg die Anzahl der Mitglieder bei den über 60-Jährigen.

Nun will sich der KSB verstärkt zwei akuten Problemfeldern widmen. Zum einen ist der Rückgang bei den Jugendlichen, zum anderen nimmt die Zahl der Mitglieder im Alter zwischen 27 und 40 ab. Für diese Altersgruppe hat der KSB das Modellprojekt „Fit for Business“ gestartet. Das Projekt zur betrieblichen Gesundheitsförderung soll Berufstätige, die in diesem Lebensabschnitt ihren Fokus eher auf Karriere oder Familie gelegt haben, wieder für den Sport im Verein begeistern.

Die größte Herausforderung ist aber, den drastischen Mitgliederschwund bei den Jugendlichen zu stoppen. Klene ist davon überzeugt, dass die Vereine durch die Ganztagsschulen Mitglieder verlieren. Gerade in der Altersgruppe zwischen 7 und 14 Jahren ist der Rückgang mit 5,63 Prozent dramatisch. „Es gibt eine Menge Sportangebote im Rahmen des Ganztagsangebotes, und abends haben Jugendliche keine Zeit für den Sport, weil sie sich auch nach der Schule um die Schule kümmern müssen“, erklärt Klene. Sportvereine sind zwar dazu eingeladen, Sportaktivitäten im Rahmen der Ganztagsschule anzubieten, das können aber die wenigsten Vereine personell leisten, stellt der KSB-Geschäftsführer klar. Trotzdem fordert Klene die Vereine dazu auf, nach kreativen Lösungen zu suchen. Dabei will der KSB ab dem kommenden Schuljahr mit einem Ganztagsschulkoordinator Hilfestellung geben. Außerdem feilt der KSB derzeit an einem Modellprojekt, bei dem Jugendliche in der Ganztagsschule eine Übungsleiterausbildung absolvieren können. „Wir sind da in Gesprächen mit der Landesschulbehörde und dem Landessportbund“, betont Klene.

Damit könnte der Kreissportbund zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn qualifizierte Übungsleiter sind für viele Vereine nicht mehr so leicht zu finden. „Übungsleiter kommen nicht mehr von sich aus“, weiß Klene, „das kann man als Verein hinnehmen oder darauf reagieren.“