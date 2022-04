Die Feuerwehr ist zu einem Einsatz in Klein Berßen ausgerückt (Symbolbild). FOTO: Gerd Schade Feuerwehr im Einsatz Schornstein in Klein Berßen fängt Feuer Von Gerd Schade | 22.04.2022, 16:18 Uhr

In einem Gebäude in Klein Berßen ist ein Schornstein in Brand geraten. Der Rettungseinsatz läuft.