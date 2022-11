Die Polizei sucht nach Hinweisen zu Einbrechern, die am Donnerstag ihr Unwesen in Börger getrieben haben. Symbolfoto: Jens Büttner/ZB/dpa up-down up-down Am helligten Tag Schmuck und Damenrad bei Einbruch in Börger gestohlen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 18.11.2022, 11:02 Uhr

Am helligten Tag ist in Börger ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Gleich an mehreren Stellen der Gemeinde kam es zu Einbruchsversuchen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.