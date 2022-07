Auf Schloss Clemenswerth wird getanzt wie im Rokoko. FOTO: Landkreis Emsland up-down up-down Bürgerfest im Stil des 18. Jahrhunderts Schloss Clemenswerth in Sögel wird zu Open-Air-Museum Von Kristina Müller | 11.07.2022, 10:07 Uhr

Das Schloss Clemenswerth in Sögel taucht am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli 2022, in das 18. Jahrhundert. Über 100 Darsteller in historischen Kostümen verwandeln Schloss und Park in ein Open-Air-Museum.