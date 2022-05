Auch Autofahrer sollen am Vatertag im Emsland häufiger kontrolliert werden. FOTO: dpa Christi Himmelfahrt Polizei kündigt verstärkte Kontrollen am Vatertag im Emsland an Von Johanna Dust | 23.05.2022, 16:41 Uhr

An zwei Orten im Emsland will die Polizei an Christi Himmelfahrt verstärkt kontrollieren. Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen ist dabei ein Schwerpunkt. Außerdem warnt die Behörde vor erhöhter Waldbrandgefahr.