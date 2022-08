Zwei Tage lang ging es beim Schloss Clemenswerth in Sögel bei „ParkArt“ um die Kunst. FOTO: Judith Bootsmann up-down up-down Zwei Tage Kunstvielfalt „ParkArt“: Kulturelle Erlebnistour am Schloss Clemenswerth Sögel Von Judith Bootsmann | 14.08.2022, 11:28 Uhr

An diesem Wochenende dreht sich am und im Schloss Clemenswerth in Sögel alles um die Kunst. Am heutigen Sonntag lockt „ParkArt“ erneut mit buntem Programm.