Kunstmarkt auf Schloss Clemenswerth „ParkArt" in Sögel: Besucher können Künstlern über die Schulter schauen Von Anna Heidtmann | 13.08.2023, 17:10 Uhr Über 60 Künstler zeigten bei ParkArt eine bunte Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen. Foto: Anna Heidtmann

An diesem Wochenende bestimmte die Kunst das Geschehen auf Schloss Clemenswerth in Sögel. Nach einem komplett verregneten Samstagvormittag lockte der Kunstmarkt „ParkArt“ am Samstagnachmittag und insbesondere am Sonntag zahlreiche Besucher in die Hümmlinggemeinde.