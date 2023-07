Auch an der Schule am Schloss in Sögel sind zahlreiche Abschlussschüler feierlich verabschiedet worden. Archivfoto: Christian Belling up-down up-down Abschluss 2023 Die Schule am Schloss in Sögel hat ihre Abschlussschüler verabschiedet Von Dagmar Gnoth | 03.07.2023, 08:51 Uhr

Auch an der Oberschule „Schule am Schloss“ in Sögel sind feierlich zahlreiche Abschlusszeugnisse an scheidende Schüler übergeben worden.