Insgesamt rangierten die Erträge im Ergebnishaushalt allerdings um eine halbe Million Euro niedriger als erwartet, räumte Benno Boitmann, Leiter des Fachbereichs Finanzen, auf der Sitzung des Finanzausschusses des Gemeinderats ein. In der Folge stehe im Gesamtresultat von Ergebnis- wie auch Finanzhaushalt unter dem Strich ein Minus. Im ursprünglichen Etatentwurf – im Übrigen für die Gemeinde Sögel der erste Haushaltsplan auf Grundlage der Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) – hatten beide Stränge noch mit einem Betrag mit positivem Vorzeichen geschlossen.

Gemeindedirektor Günter Wigbers stufte in Übereinstimmung mit Fachbereichsleiter Boitmann die Fehlbeträge keineswegs als besonders gravierend ein. Um Ausgleich zu schaffen, sei zwar die Kreditmarge um knapp eine halbe Million auf 600000 Euro erhöht worden. Voll ausschöpfen werde die Kommune diese Summe voraussichtlich aber nicht.

Schuldenabbau

Weiterhin zeigte sich Wigbers zuversichtlich, dass der seit zehn Jahren anhaltende Schuldenabbau der Kommune ebenfalls mit dem Jahresabschluss 2012 fortgesetzt werden könne. Derzeit weist Sögel eine Pro-Kopf-Verschuldung von 131 Euro (Landesdurchschnitt 256 Euro) auf. Vor zehn Jahren stand statistisch gesehen jeder Bürger der Hümmlinggemeinde noch mit 400 Euro in der Kreide.

In der Gesamtbetrachtung des Nachtrags bewegen sich der Ergebnishaushalt mit rund sechs Millionen Euro sowie der Finanzhaushalt mit etwa acht Millionen Euro annähernd auf dem Niveau der Ursprungsplanung. Markant zu Buche steht im Finanzetat allerdings eine deutliche Reduzierung der Aufwendungen für die alte Mühlkuhle „Am Forstgraben“. Die Altlastsanierung soll über den Rückstellungsbetrag in einer Größenordnung von rund drei Millionen Euro im kommenden Jahr abgewickelt werden. Zuschüsse für das Vorhaben fließen von der Europäischen Union in Höhe von 1,5 Millionen Euro sowie vom Landkreis Emsland, der 500000 Euro beisteuert. Einstimmig brachte der Finanzausschuss den Nachtragsetat auf den Weg zur Verabschiedung durch den Gemeinderat.