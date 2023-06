Heinz Lückenjans war Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Sögel. Archivfoto: Lambert Brand up-down up-down Feuerwehrmann „mit Leib und Seele“ Nachruf auf Heinz Lückenjans: Ein Leben im Dienste der Feuerwehr Von Lambert Brand | 26.06.2023, 16:33 Uhr

Heinz Lückenjans hat in der Gemeinde Börger, wo er unter anderem über 40 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr mitwirkte, viele Spuren hinterlassen. Nun verstarb der ehemalige Gemeindebrandmeister im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer schweren Erkrankung.