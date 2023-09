Nach Chaos zum Schulstart Ist die Gefahr für Kinder an der Bernhardschule in Sögel gebannt? Von Christian Belling und Lambert Brand | 01.09.2023, 14:49 Uhr Durch den von Schülerlotsen gesicherten Bereich überqueren die Kinder jetzt gefahrlos die stark frequentierte Mühlenstraße. Foto: Lambert Brand up-down up-down

Groß waren Chaos und Gefahrenlage für die Kinder zum Schulstart Mitte August an der Bernhardschule in Sögel. Die Samtgemeinde kündigte als Schulträger Maßnahmen an. Greifen diese auch?