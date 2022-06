Die druckfrischen Lose werden in den nächsten Tagen an die Sportvereine im Emsland verteilt, damit der Losverkauf pünktlich am 1. April starten kann. Traditionell endet die Tombola mit der Schlussziehung beim Sommernachtskonzert der Big Band Bösel auf der Waldbühne Ahmsen. Am Freitag, 21. Juni, bekommt dort der Hauptgewinner einen Geldkoffer mit 10000 Euro überreicht.

Wie in den Vorjahren werden die Lose zum Preis von einem Euro verkauft. Der Erlös kommt komplett dem Sport im Emsland zugute, weil die Kosten von den Preisstiftern und der emsländischen Wirtschaft getragen werden. „Das ist ein Gemeinschaftswerk der emsländischen Wirtschaft, den Sportvereinen, Unternehmen, Organisationen und Kommunen“, betonte Richard Schimmöller, 1. Vorsitzender der Sporthilfe Emsland, der den vielen Preisstiftern für ihre Unterstützung dankte, „so selbstverständlich ist das nicht.“

Schimmöller rief die Sportvereine dazu auf, sich rege beim Losverkauf zu engagieren und appellierte an die Bürger, kräftig in die Lostöpfe zu greifen: „So können sich die Vereine und die Bürger direkt an der Sportförderung beteiligen.“

In den beiden vergangenen Jahren brachte die Tombola jeweils 160000 Euro ein. „Wenn wir dieses Jahr dieses Niveau wieder erreichen, können wir die Sportvereine, Athleten und Talente im nächsten Jahr im gleichen Umfang fördern“, betonte Schimmöller, der sich mit neuen Rekordankündigungen vorsichtig zurückhielt. Anders als Michael Koop: Der Präsident des Kreissportbundes Emsland betonte, dass die Sportvereine vielleicht doch noch eine Schippe drauflegen könnten. Schließlich seien die Mitgliedszahlen im KSB Emsland im vergangenen Jahr um mehr als 700 Sportler gestiegen. „Es gibt also jetzt 700 Losverkäufer mehr im Emsland“, rechnete Koop vor.

Anreize für die Vereine, sich zu engagieren, gibt es einige. Wie gewohnt verbleiben 25 Cent pro verkauftem Los gleich beim Verein. Die restlichen 75 Cent gehen an die Sporthilfe Emsland. Die acht Vereine, die am meisten Lose verkauft haben, erhalten zusätzliche Geldprämien. Darüber hinaus werden unter allen Vereinen, die mehr als ein Los pro Klubmitglied und so mehr als 100 Lose verkauft haben, drei Ballonfahrt-Pakete verlost.