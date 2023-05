Auf Augenhöhe mit der Hümmlinger Kreisbahn in Miniaturformat: Andreas Köker vom Verein Museumseisenbahn Hümmlinger Kreisbahn freut sich über die Ausstellungsmöglichkeit in der ehemaligen Ausstellungshalle des Autohauses Bartels an der Sigiltrastraße in Sögel.

Foto: Christian Belling