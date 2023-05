„Das Geburtstagsfest ist für mich ein Dankesfest“, sagt Margarethe Feldmann. Foto: Gerd Schade up-down up-down 1923 in Werpeloh geboren Margarethe Feldmann aus Sögel: In 100 Jahren nie ernsthaft krank Von Gerd Schade | 29.05.2023, 11:17 Uhr

In Sögel vollendet Margarethe Feldmann am Pfingstmontag, 29. Mai 2023, ihr 100. Lebensjahr. Wenn das allein nicht schon außergewöhnlich genug wäre: Vor knapp zwei Monaten erreichte eine Dame fast gleichen Namens in Lathen dasselbe biblische Alter.