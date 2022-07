Nach mehr als 1000-stündiger Restauration wurde das Prachtstück jetzt offiziell dem Emslandmuseum übergeben. Hoch erfreut zeigte sich dessen Leiter Oliver Fok über das neue Exponat, das im Pavillon Hildesheim seinen Platz gefunden hat. Hier ergänzt der kunstvoll aus Wolle und Seide gewirkte Wandteppich thematisch passend die Dauerausstellung zur barocken Jagd. Der viereinhalb mal drei Meter große Wandschmuck zeige eine idealtypische Naturdarstellung aus der Barockzeit, erläuterte Fok. Der Clou an der Tapisserie ist die Akazienlandschaft, die „ein Loblied auf die wilde Natur“ sei und einen Kontrapunkt zur strengen barocken Landschaftsgestaltung bilde. Die Herkunft des Kunstschatzes ist nicht gänzlich geklärt. Fok: „Farbe und Muster sprechen aber für Flandern.“

Damit die Pracht belgischer Wirkkunst überhaupt sichtbar werden konnte, war zuvor eine aufwendige Restaurierung notwendig. Mehr als 150 Risse und Löcher habe der Kunstschatz aufgewiesen, wie Gutachter Peter Eitzenberger sagte. In Kleinstarbeit seien die Schadstellen durch Mitarbeiter der Spezialfirma von Frank Kochmann in Wallenhorst bei Osnabrück beseitigt worden.

Verwendet werden mussten dafür historische Leinenstoffe aus den 1930er-Jahren. Nur diese enthielten keine für das unersetzliche Stück schädlichen Zusätze. Die Suche nach naturgefärbter Wolle für die Arbeiten führte sogar bis in den Iran. Die Verarbeitung erfolgte mit in heißes Wachs getauchten Nadeln, damit beim Vernähen keine Schadstoffe in die Tapisserie eingebracht werden. Eine große Schwierigkeit dabei: Immer wieder hätten sich kleine Schäden als viel größer entpuppt. Und dennoch: „Der Aufwand hat sich gelohnt“, befand Spezialist Frank Kochmann.

Bevor die barocke Wandzierde nach Sögel kam, schmückte sie bis in die 1990er Jahre das Foyer der IHK in Osnabrück, wie Präsident Gerd-Christian Titgemeyer sagte. Wegen Umgestaltungen habe der Wandteppich allerdings eingelagert werden müssen. Titgemeyer freute sich, dass sich für die Tapisserie mit Schloss Clemenswerth wieder „ein angemessener Ort gefunden hat“.

Das Kunstgeschenk nahm im Namen des Landkreises Emsland Landrat Reinhard Winter entgegen. Er befand, „die Tapisserie ist eine Bereicherung für unser Schloss“. Schließlich sei der Jagdstern ein wichtiger Kulturvermittler in der Region. Nachdem die Clemenswerther Anlage in den letzten Jahren kontinuierlich aufgewertet worden sei, könne mit dem neuen Exponat „weiter gepunktet werden“, so Winter.

Freude über die Schenkung herrschte auch bei Hermann Bröring, Vorsitzender des emsländischen Heimatbundes. In den Wirren nach Ende des Zweiten Weltkrieges seien dem Schloss Clemenswerth bekanntlich zeitgenössische Wandbehänge verloren gegangen. Doch jetzt verfüge der Jagdstern „wieder über ein Original“.