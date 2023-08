Am Samstag und Sonntag Kunstmarkt ParkArt auf Schloss Clemenswerth in Sögel steht an Von Pia Alberts | 10.07.2023, 09:43 Uhr | Update vor 48 Min. Über 60 Künstler werden ihre Werke zur Schau stellen. Foto: Emslandmuseum Schloss Clemenswerth up-down up-down

Am Samstag, 12. August, und Sonntag, 13. August, verwandelt sich das Schloss Clemenswerth in Sögel wieder in die Freiluftgalerie „ParkArt“.