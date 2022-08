Der Kunstmarkt „ParkArt“ findet am kommenden Wochenende wieder in Sögel statt. Präsentiert wird dort wieder eine große Bandbreite künstlerischer Kreativität. FOTO: Anna Heidtmann (Archiv) up-down up-down Am 13. und 14. August Kunstmarkt „ParkArt“ am Schloss Clemenswerth in Sögel Von Judith Bootsmann | 11.08.2022, 10:33 Uhr

Auf dem Gelände des barocken Jagdschlosses Clemenswerth in Sögel findet am Samstag, 13. August, und am Sonntag, 14. August, von 10 bis 18 Uhr der Kunstmarkt „ParkArt“ statt.